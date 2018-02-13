Afrin operasyonu için sınıra sevk edilen askeri birlikler, geçtiği noktalarda sevinç gösterileriyle karşılanıyor. Adıyaman ve Kahramanmaraş'ta askeri konvoyun geçtiğini duyanlar ellerinde Türk bayraklarıyla sokağa çıktı. Konvoyu selamladı

Onların geçtiği yerler düğüne, mitinge, şölene dönüyor.



Kahraman Türk askeri, Afrin'e gitmeden önce bu görüntülerle karşılandı.



Malatya'dan 'Zeytin Dalı Harekâtı'na takviye olarak Suriye sınırına gönderilen askeri konvoy, Adıyaman'da sevgi gösterisiyle karşılandı.



Gölbaşı ilçesinden geçen konvoyu vatandaşlar Türk bayraklarıyla selamladı.



Burası da Kahramanmaraş. Malatya'dan yola çıkan askeri konvoy, Pazarcık ilçesiden geçti. Askerleri gören Türk bayraklarıyla dışarı çıktı. Konvoyun geçişi sırasında belediye ve cami hoparlörlerinden mehter marşlarıyla kahramanlık türküleri çalındı.



Vatandaşlardan bazıları da oluşturdukları araç konvoyu ile askeri konvoya Pazarcık çıkışına kadar eşlik etti.







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