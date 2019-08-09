Anadolu'nun Büyük Kanyon'u tatilcileri bekliyor. Malatya'nın Akçadağ ilçesinde bulunan Levent Vadisi'nin geçmişi 65 milyon yıl öncesine uzanıyor.

Büyük Kanyon'a benzetilen, tarihle doğanın buluştuğu yer Levent Vadisi.



Anadolu'nun büyük kanyonu Malatya'nın Akçadağ ilçesinde uzanıyor. 28 kilometrelik vadi, dünyadaki "ilginç doğal alanlar" arasında.



Geçmişi 65 milyon öncesine kadar uzanıyor. Neolitik Çağ'dan kalma mağaraları, uçurumları, sarp kayalıkları ile doğaseverleri cezbediyor.



Vadi, dik bir kaya bloku üzerine çelikten yapılan ve zemini cam olan seyir terasından kuş bakışı izlenebiliyor.



Seyir terasının etrafındaki bazı mağaralar ve kaya blokları güneş enerjili sistemle aydınlatılıyor.



Şimdiye 1,5 milyon yerli ve yabancı turist ağırlayan Levent Vadisi yeni misafirlerini bekliyor.





ulusal.com.tr