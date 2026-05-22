Anadolu Otoyolu kilitlendi! Bolu Dağı geçişinde trafik durma noktasında

Anadolu Otoyolu’nun Ankara yönünde sabahın ilk saatlerinden itibaren başlayan araç akışı, öğle saatlerine doğru devasa kuyruklara dönüştü. Türkiye'nin en kritik geçiş noktalarından biri olan Bolu Dağı güzergahında ise trafik adeta durma noktasına geldi.

KİLOMETRELERCE KUYRUK: BOLU DAĞI VE ELMALIK KİLİTLENDİ

9 günlük Kurban Bayramı tatili fırsat bilerek yola çıkan tatilciler, Anadolu Otoyolu’nun Bolu geçişinde büyük bir trafik yoğunluğuyla karşılaştı. Özellikle Bolu Dağı ve Elmalık mevkilerinde Ankara istikametinde kilometrelerce uzayan araç kuyrukları oluştu. Sürücülerin tampon tampona ilerlediği otoyolda akış zaman zaman tamamen dururken, dinlenme tesislerinin giriş-çıkışlarında ve otoyol ceplerinde de aşırı yoğunluk gözlendi.

JANDARMA EKİPLERİ ALARMA GEÇTİ: DENETİMLER EN ÜST SEVİYEDE

Yaşanabilecek olası kazaların önüne geçmek ve kilitlenen trafiği rahatlatmak amacıyla jandarma ve emniyet trafik ekipleri güzergah üzerinde teyakkuza geçti. Bölgede denetimlerini en üst seviyeye çıkaran ekipler, kritik noktalarda konuşlanarak sürücüleri emniyet şeridini ihlal etmemeleri, hız sınırlarına uymaları ve takip mesafelerini korumaları konusunda megafonlarla uyardı. Güzergah boyunca dinlenme tesislerinde duraklayan sürücülerin de otoyol akışını engellememesi için ring halinde devriye ekipleri görevlendirildi.