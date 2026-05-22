Anadolu Otoyolu kilitlendi! Bolu Dağı geçişinde trafik durma noktasında

Kurban Bayramı tatilinin başlamasıyla birlikte memleketlerine ve tatil beldelerine gitmek isteyen binlerce vatandaş yollara döküldü.

Yağmur Biçen Kaplan Yağmur Biçen Kaplan
Anadolu Otoyolu kilitlendi! Bolu Dağı geçişinde trafik durma noktasında
Yayınlanma:

Anadolu Otoyolu’nun Ankara yönünde sabahın ilk saatlerinden itibaren başlayan araç akışı, öğle saatlerine doğru devasa kuyruklara dönüştü. Türkiye'nin en kritik geçiş noktalarından biri olan Bolu Dağı güzergahında ise trafik adeta durma noktasına geldi.

KİLOMETRELERCE KUYRUK: BOLU DAĞI VE ELMALIK KİLİTLENDİ

9 günlük Kurban Bayramı tatili fırsat bilerek yola çıkan tatilciler, Anadolu Otoyolu’nun Bolu geçişinde büyük bir trafik yoğunluğuyla karşılaştı. Özellikle Bolu Dağı ve Elmalık mevkilerinde Ankara istikametinde kilometrelerce uzayan araç kuyrukları oluştu. Sürücülerin tampon tampona ilerlediği otoyolda akış zaman zaman tamamen dururken, dinlenme tesislerinin giriş-çıkışlarında ve otoyol ceplerinde de aşırı yoğunluk gözlendi.

JANDARMA EKİPLERİ ALARMA GEÇTİ: DENETİMLER EN ÜST SEVİYEDE

Yaşanabilecek olası kazaların önüne geçmek ve kilitlenen trafiği rahatlatmak amacıyla jandarma ve emniyet trafik ekipleri güzergah üzerinde teyakkuza geçti. Bölgede denetimlerini en üst seviyeye çıkaran ekipler, kritik noktalarda konuşlanarak sürücüleri emniyet şeridini ihlal etmemeleri, hız sınırlarına uymaları ve takip mesafelerini korumaları konusunda megafonlarla uyardı. Güzergah boyunca dinlenme tesislerinde duraklayan sürücülerin de otoyol akışını engellememesi için ring halinde devriye ekipleri görevlendirildi.

Aziz Yıldırım'ın Fenerbahçe yönetim listesi belli oldu! İşte o isimlerAziz Yıldırım'ın Fenerbahçe yönetim listesi belli oldu! İşte o isimlerSpor
Kurban Bayramı karayolları
Günün Manşetleri
Hafta sonu planı olanlar dikkat!
Mutlak Butlan sonrası Ankara'da son durum
Mersin merkezli yasa dışı bahis operasyonu
İçişleri Bakanı Çiftçi'den bayram tedbirleri açıklaması
Kurban Bayramı öncesi 40 bin gıda denetimi
Kurban Bereketini Yıl Boyu Yaşatıyorsan Hilal Olsun Türkiye
Site aidatlarında yeni dönem
İstanbul Bilgi Üniversitesi’nin faaliyet izni kaldırıldı
Ünlülere yönelik uyuşturu soruşturmasında gelişme
"Süreç CHP delegelerinin başvurusuyla başladı"
Çok Okunanlar
Gülistan Doku dosyasında deprem! Kırmızı bültenle aranan şüpheli her şeyi itiraf etti Gülistan Doku dosyasında deprem! Kırmızı bültenle aranan şüpheli her şeyi itiraf etti
850 bin TL'nin 32 günlük getirisi belli oldu 850 bin TL'nin 32 günlük getirisi belli oldu
Son dakika: Motorine indirim geldi! Son dakika: Motorine indirim geldi!
Yatırımcılar ekran başına! 22 Mayıs Cuma rakamları geldi! Yatırımcılar ekran başına! 22 Mayıs Cuma rakamları geldi!
İstanbul Bilgi Üniversitesi’nin faaliyet izni kaldırıldı İstanbul Bilgi Üniversitesi’nin faaliyet izni kaldırıldı