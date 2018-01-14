Otoyolun İzmit geçişinde devrilen otomobildeki çift yaralandı

Anadolu Otoyolu'nun İzmit geçişinde otomobilin devrilmesi sonucu 2 kişi yaralandı.



Alınan bilgiye göre, Anadolu Otoyolu İzmit geçişi Bekirdere viyadüğü Ankara istikametine seyreden Süleyman Bayram idaresindeki 54 YA 989 plakalı araç, kontrolden çıkarak yol kenarındaki yeşil alana devrildi.



Kazada sürücünün eşi Nazike Bayram (54) araç içerisinde sıkıştı. Olay yerine çağrılan itfaiye ekiplerince bulunduğu yerden çıkarılan Bayram, 112 Acil Servis ekiplerince yapılan ilk müdahalesinin ardından eşiyle Kocaeli Devlet Hastanesine kaldırıldı.



Nazike Bayram'ın sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.



Kaza nedeniyle otoyolun Ankara istikametinde trafik akışı bir süre kontrollü olarak sağlandı.