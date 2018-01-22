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Anadolu Otoyolu'nda trafik kazası: 6 yaralı

Bariyerlere çarpan araçtaki 2'si çocuk 6 kişi yaralandı

Anadolu Otoyolu'nda trafik kazası: 6 yaralı

Anadolu Otoyolu Düzce kesiminde meydana gelen trafik kazasında aynı aileden 2'si çocuk 6 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Mustafa Erciyas idaresindeki 34 VM 2546 plakalı otomobil, otoyolun İstanbul istikameti Gümüşova rampaları mevkisinde, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu bariyerlere çarptı.

Çapma sonrası kontrolden çıkan otomobil yaklaşık 100 metre süreklendi. Kazada sürücü Erciyas ile yolcular Şükran, Yahya (11), Sümeyra, Büşra ve Yılmaz Alp Erciyas (6) yaralandı.

Olay yerine gelen 112 Acil Servis ambulansına alınan yaralılar, Düzce Atatürk Devlet Hastanesi ve Sakarya Hendek Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kazada yaralanan Yahya Erciyas'ın sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.
 


Kaynak: AA
Etiketler; #Anadolu Otoyolu #düzce
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