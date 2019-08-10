Bahçeli'den bayram mesajı
Bahçeli'den bayram mesajı
Feci kaza: Yaralılar var
Feci kaza: Yaralılar var
Akdeniz ve Denizli'de art arda depremler
Akdeniz ve Denizli'de art arda depremler
CANLI YAYIN
CANLI YAYIN

Anadolu Otoyolu'nda zincirleme trafik kazası: Yaralılar var

Anadolu Otoyolu'nun Sakarya kesiminde 6 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 6 kişi yaralandı

Anadolu Otoyolu'nda zincirleme trafik kazası: Yaralılar var

Alınan bilgiye göre, Sakarya'nın Akyazı ilçesi Vakıf Köprüsü mevkisinde, biri kamyon 6 aracın karıştığı zincirleme trafik kazası meydana geldi.

Kaza sonrası olay yerine çok sayıda ambulans ile itfaiye ekibi sevk edildi.

112 Acil Servis ekiplerince ilk müdahalesi yapılan 6 yaralı, ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı.

Kazada araçların bazıları kullanılamaz hale gelirken, bir süre trafiğe kapanan yol yeniden ulaşıma açıldı.


Kaynak: AA
Etiketler; #sakarya #Akyazı
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.