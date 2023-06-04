Anadolu Otoyolu'nda 10 araçlık zincirleme kaza

Anadolu Otoyolu'nun Düzce kesiminde meydana gelen zincirleme trafik kazasında 4 kişi yaralandı.

Anadolu Otoyolu'nda 10 araçlık zincirleme kaza
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Otoyolun Ankara istikameti Gümüşova mevkisinde 1 tır, 1 yolcu otobüsü ve 8 otomobilin karıştığı zincirleme kaza meydana geldi.

İhbar üzerine, bölgeye sağlık, polis, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan 4 kişi, sağlık ekiplerince Düzce'deki çeşitli hastanelere kaldırıldı.

Kaza nedeniyle uzun araç kuyruğu oluşan Ankara istikametinde ulaşım tek şeritten sağlanırken, ekiplerin yoldaki çalışması sürüyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı

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