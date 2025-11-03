Anadolu Otoyolu'nda feci kaza: 1 çocuk hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı

Korkunç kaza, Anadolu Otoyolu'nun Bolu kesiminde, Tatlar köyü mevkisinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, otoyolun Ankara istikametinde ilerlemekte olan M.E. idaresindeki 41 VT 099 plakalı otomobil, A.K. yönetimindeki 04 ABA 431 plakalı otomobil ile çarpıştı.

9 YAŞINDAKİ ÖMER MAHİR KURTARILAMADI

Çarpışmanın şiddetiyle ortalık savaş alanına dönerken, ihbar üzerine kaza yerine hızla jandarma, 112 Acil Sağlık ve Karayolları ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, 04 ABA 431 plakalı otomobilde yolcu olarak bulunan 9 yaşındaki Ömer Mahir A.'nın olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.

Aynı otomobilde bulunan sürücü A.K. ile araçtaki S.A., S.A. ve Y.A. isimli 4 kişi ise kazadan yaralı olarak kurtuldu. Yaralılar, sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından kentteki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazada hayatını kaybeden 9 yaşındaki çocuğun cenazesi de olay yerindeki incelemenin ardından morga götürüldü.

ANKARA İSTİKAMETİ BİR SÜRE KAPANDI

Kaza nedeniyle otoyolun Ankara istikameti bir süreliğine trafiğe kapatıldı. Ulaşım, kaza yapan araçların yoldan kaldırılması ve ekiplerin çalışmalarını tamamlamasının ardından kontrollü olarak normale döndü.