Anadolu Otoyolu'nda feci kaza! Ölüler var

Anadolu Otoyolu'nun Bolu kesiminde feci bir trafik kazası meydana geldi. Otomobilin tıra çarptığı kazada 2 kişi hayatını kaybetti.

Yasin Kerim Aşan Yasin Kerim Aşan
Anadolu Otoyolu'nda feci kaza! Ölüler var
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Anadolu Otoyolu'nun Bolu kesiminde feci bir trafik kazası meydana gedi. Kazanın yaşandığı adres, Musluklar köyü mevkisi Ankara istikameti oldu.

Edinilen bilgiye göre, B.Y. idaresindeki 06 BVE 356 plakalı otomobil, M.Ç. yönetimindeki 38 TC 915 plakalı tıra arkadan çarptı.

Kazanın yetkililere bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde otomobildeki İpek Kurt ve Pınar Albayrak'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Otomobil ve tır sürücüsü, kazadan yara almadan kurtuldu.

Kurt ve Albayrak'ın cenazeleri, cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi İzzet Baysal Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

Kaza nedeniyle tek şeritten sağlanan ulaşım, araçların kaldırılmasıyla normale döndü.

İpek Kurt'un, otomobil sürücüsünün annesi olduğu öğrenildi.

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Kaynak: Anadolu Ajansı

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