Anadolu Otoyolu’nda feci kaza: Otobüs ile çekici çarpıştı, ölü ve yaralılar var

Ankara'nın Kızılcahamam ilçesinde Anadolu Otoyolu üzerinde seyreden bir yolcu otobüsü ile çekicinin çarpışması sonucu meydana gelen kazada, otobüs hostesi yaşamını yitirdi, 15 kişi yaralandı.

Simge Sarıyar
Yayınlanma: Güncellenme:

Kaza, Anadolu Otoyolu'nun Ankara istikameti, Kızılcahamam ilçesi Gümele Mahallesi mevkisinde meydana geldi. M.A. kontrolündeki 78 EFE 092 plakalı yolcu otobüsü, M.O. yönetimindeki 63 ZH 858 plakalı çekici ile çarpıştı.

OTOBÜS HOSTESİ HAYATINI KAYBETTİ

Çarpışmanın etkisiyle otobüste hostes olarak görev yapan S.C. olay yerinde hayatını kaybetti. Meydana gelen kazada araçta bulunan 15 kişi de yaralandı.

Durumun bildirilmesi üzerine kaza bölgesine hızla sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralanan 15 kişi, ekiplerin olay yerindeki ilk müdahalelerinin ardından çevredeki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.

Bölgedeki ulaşım, Karayolları ve trafik ekipleri tarafından tek şeritten ve kontrollü bir şekilde sağlanıyor.

Bugün hava nasıl olacak? Meteoroloji alarm verdi! 3 bölgede sağanak ve toz taşınımı uyarısıBugün hava nasıl olacak? Meteoroloji alarm verdi! 3 bölgede sağanak ve toz taşınımı uyarısıYurt
Gazete manşetleri 14 Mart CumartesiGazete manşetleri 14 Mart CumartesiGündem

Kaynak: Anadolu Ajansı

Günün Manşetleri
Türksat ve AA’dan Ulusal Kanal yayınını kesme bildirimi
“Mezhep ve etnik kökenli kışkırtmalara karşı dikkatli olmanızı istiyorum”
İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi’den Türkçe paylaşım
Sinpaş Reserve Marmaris
Türkiye’ye doğru hiçbir mühimmat fırlatılmamıştır
Siyah çayda boya, sucukta sakatat!
Türkiye, fiber altyapıda Avrupa'nın ilk 3 ülkesi arasında
Prof. Dr. İlber Ortaylı hayatını kaybetti
Hürmüz Boğazı'ndan Türk sahipli ilk gemi geçti
Sonradan takılan ekran ve ses sistemlerine ceza
Çok Okunanlar
Bugün hava nasıl olacak? Bugün hava nasıl olacak?
Altın fiyatlarında son durum Altın fiyatlarında son durum
Gazete manşetleri 14 Mart Cumartesi Gazete manşetleri 14 Mart Cumartesi
Hangi banka ne kadar veriyor? Hangi banka ne kadar veriyor?
ABD’nin yakıt ikmal üssüne füze saldırısı ABD’nin yakıt ikmal üssüne füze saldırısı