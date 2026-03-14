Anadolu Otoyolu’nda feci kaza: Otobüs ile çekici çarpıştı, ölü ve yaralılar var

Kaza, Anadolu Otoyolu'nun Ankara istikameti, Kızılcahamam ilçesi Gümele Mahallesi mevkisinde meydana geldi. M.A. kontrolündeki 78 EFE 092 plakalı yolcu otobüsü, M.O. yönetimindeki 63 ZH 858 plakalı çekici ile çarpıştı.

OTOBÜS HOSTESİ HAYATINI KAYBETTİ

Çarpışmanın etkisiyle otobüste hostes olarak görev yapan S.C. olay yerinde hayatını kaybetti. Meydana gelen kazada araçta bulunan 15 kişi de yaralandı.

Durumun bildirilmesi üzerine kaza bölgesine hızla sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralanan 15 kişi, ekiplerin olay yerindeki ilk müdahalelerinin ardından çevredeki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.

Bölgedeki ulaşım, Karayolları ve trafik ekipleri tarafından tek şeritten ve kontrollü bir şekilde sağlanıyor.