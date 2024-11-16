Anadolu Otoyolu'nda feci kaza! Tır, otomobile çarptı, yaralılar var

Anadolu Otoyolu'nun Düzce geçişinde feci bir trafik kazası meydana geldi. Kazanın yaşandığı adres, otoyolun İstanbul istikameti Yeşilyayla mevkisi oldu.

Edinilen bilgiye göre, E.Ö. idaresindeki 34 PZ 195 tır, önünde seyir halinde bulunan Kadir Ç. yönetimindeki 52 KF 976 plakalı otomobile arkadan çarptı. Yolun emniyet şeridinde sürüklenerek bariyerlere çarpan otomobilin sürücüsü Kadir Ç. araçta bulunan Şinasi S. ve Süleyman S. yaralandı.

Kazanın yetkililere bildirilmesi üzerine olay yerine jandarma, karayolları ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekipler tarafından araçtan çıkarılan yaralılar, Sakarya Hendek Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Yaralıların hayati tehlikelerinin devam ettiği öğrenildi.

Kazanın ardından aracıyla olay yerinden kaçan tır sürücüsünün otoyolun üzerinde bulunan bir dinlenme tesisine girerken jandarma tarafından yakalandığı belirtildi.