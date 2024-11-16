Anadolu Otoyolu'nda feci kaza! Tır, otomobile çarptı, yaralılar var

Anadolu Otoyolu'nun Düzce geçişinde feci bir trafik kazası meydana geldi. Tırın çarptığı otomobil, yolun emniyet şeridinde sürüklenerek bariyerlere çarptı. Feci kazada otomobilde bulunan 3 kişi yaralandı. Kazanın ardından olay yerinden kaçan tır sürücüsü yakalandı.

Yasin Kerim Aşan Yasin Kerim Aşan
Anadolu Otoyolu'nda feci kaza! Tır, otomobile çarptı, yaralılar var
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Anadolu Otoyolu'nun Düzce geçişinde feci bir trafik kazası meydana geldi. Kazanın yaşandığı adres, otoyolun İstanbul istikameti Yeşilyayla mevkisi oldu.

Edinilen bilgiye göre, E.Ö. idaresindeki 34 PZ 195 tır, önünde seyir halinde bulunan Kadir Ç. yönetimindeki 52 KF 976 plakalı otomobile arkadan çarptı. Yolun emniyet şeridinde sürüklenerek bariyerlere çarpan otomobilin sürücüsü Kadir Ç. araçta bulunan Şinasi S. ve Süleyman S. yaralandı.

Anadolu Otoyolu'nda feci kaza! Tır, otomobile çarptı, yaralılar var - Resim : 1

Kazanın yetkililere bildirilmesi üzerine olay yerine jandarma, karayolları ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekipler tarafından araçtan çıkarılan yaralılar, Sakarya Hendek Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Yaralıların hayati tehlikelerinin devam ettiği öğrenildi.

Anadolu Otoyolu'nda feci kaza! Tır, otomobile çarptı, yaralılar var - Resim : 2

Kazanın ardından aracıyla olay yerinden kaçan tır sürücüsünün otoyolun üzerinde bulunan bir dinlenme tesisine girerken jandarma tarafından yakalandığı belirtildi.

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Kaynak: Anadolu Ajansı

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