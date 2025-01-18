Anadolu otoyolunda hareketli dakikalar: 1 kişi ölü bulundu

Sakarya'nın Arifiye mevkiinde Anadolu Otoyolu'nda bir kişi ölü bulundu. Araç çarpması ihtimali üzerinde duran jandarma ekipleri, olayın detaylarını aydınlatmak için soruşturma başlattı.

Simge Sarıyar Simge Sarıyar
Anadolu otoyolunda hareketli dakikalar: 1 kişi ölü bulundu
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Anadolu Otoyolu'nun Sakarya Arifiye geçişinde, bir kişinin cansız bedeni bulundu. Otoyolda hareketsiz yatan birini gören vatandaşlar, durumu hemen 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekipleri, yol kenarında bulunan kişinin hayatını kaybettiğini ve vücut bütünlüğünün bozulduğunu tespit etti. İlk değerlendirmelere göre, kişinin araç çarpması sonucu yaşamını yitirmiş olabileceği ihtimali üzerinde duruluyor.

Olay nedeniyle, otoyolun ilgili kısmında ulaşım bir süreliğine kontrollü olarak sağlandı. Cenazenin kaldırılmasıyla trafik akışı normale döndü. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

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Kaynak: Anadolu Ajansı

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