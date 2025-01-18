Anadolu otoyolunda hareketli dakikalar: 1 kişi ölü bulundu

Anadolu Otoyolu'nun Sakarya Arifiye geçişinde, bir kişinin cansız bedeni bulundu. Otoyolda hareketsiz yatan birini gören vatandaşlar, durumu hemen 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekipleri, yol kenarında bulunan kişinin hayatını kaybettiğini ve vücut bütünlüğünün bozulduğunu tespit etti. İlk değerlendirmelere göre, kişinin araç çarpması sonucu yaşamını yitirmiş olabileceği ihtimali üzerinde duruluyor.

Olay nedeniyle, otoyolun ilgili kısmında ulaşım bir süreliğine kontrollü olarak sağlandı. Cenazenin kaldırılmasıyla trafik akışı normale döndü. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.