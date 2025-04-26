Anadolu Otoyolu’nda korkutan anlar: Otobüs küle döndü

Düzce’de, Anadolu Otoyolu üzerinde seyir halinde olan bir yolcu otobüsünde yangın çıktı. Edinilen bilgilere göre, Hatay’dan İstanbul’a gitmekte olan ve A.E.E. idaresindeki 34 MTC 935 plakalı yolcu otobüsü, Sarıçökek mevkisine geldiğinde motor bölümünden aniden alevler yükselmeye başladı.

Sürücü yangını fark eder etmez otobüsü sağ şeride çekti ve içerideki yolcuları hızla tahliye etti. Büyük bir soğukkanlılıkla hareket eden sürücünün müdahalesi sayesinde can kaybı yaşanmadı.

OTOBÜS KÜLE DÖNDÜ, TRAFİK AKSADI

Olay yerine haber verilmesi üzerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin müdahalesiyle yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Ancak yangın sonrası otobüs tamamen kullanılamaz hale geldi.

Yangın nedeniyle Anadolu Otoyolu’nun İstanbul yönü kısa süreliğine trafiğe kapatıldı. Ekiplerin çalışmasının ardından trafik tek şeritten kontrollü şekilde sağlanmaya başlandı.

Yangının ardından yolcuların güvenliği için farklı bir otobüs temin edildi.