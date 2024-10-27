Anadolu Otoyolu'nda sis etkili oldu
Anadolu Otoyolu'nun Düzce kesiminde sis etkili oldu. Sis nedeniyle görüş mesafesi düşerken sürücüler, trafikte dikkatli ilerledi.
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Anadolu Otoyolu'nun Düzce kesiminde sis etkili oldu. Otoyolun Düzce ve Gölyaka gişeleri ile Küçük Melen mevkisi ve Gümüşova rampalarındaki yoğun sis ulaşımı olumsuz etkiledi.
Kalıcı Konutlar Bağlantı Yolu ile D-100 kara yolu ve Kuzey Çevre Yolu'nun bazı kısımlarında da sis hakim oldu.
Görüş mesafesinin azaldığı güzergahları kullanan sürücüler, trafikte dikkatli ilerledi.
Kaynak: Anadolu Ajansı