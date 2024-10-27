Anadolu Otoyolu'nda sis etkili oldu

Anadolu Otoyolu'nun Düzce kesiminde sis etkili oldu. Sis nedeniyle görüş mesafesi düşerken sürücüler, trafikte dikkatli ilerledi.

Yasin Kerim Aşan Yasin Kerim Aşan
Anadolu Otoyolu'nda sis etkili oldu
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Anadolu Otoyolu'nun Düzce kesiminde sis etkili oldu. Otoyolun Düzce ve Gölyaka gişeleri ile Küçük Melen mevkisi ve Gümüşova rampalarındaki yoğun sis ulaşımı olumsuz etkiledi.

Kalıcı Konutlar Bağlantı Yolu ile D-100 kara yolu ve Kuzey Çevre Yolu'nun bazı kısımlarında da sis hakim oldu.

Anadolu Otoyolu'nda sis etkili oldu - Resim : 1

Görüş mesafesinin azaldığı güzergahları kullanan sürücüler, trafikte dikkatli ilerledi.

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Kaynak: Anadolu Ajansı

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