Anadolu Otoyolu'nda zincirleme trafik kazası! Yaralılar var

Anadolu Otoyolu'nun Sakarya geçişinde zincirleme trafik kazası meydana geldi. 4 aracın karıştığı kazada 5 kişi yaralandı.

Yasin Kerim Aşan Yasin Kerim Aşan
Anadolu Otoyolu'nda zincirleme trafik kazası! Yaralılar var
Yayınlanma:

Anadolu Otoyolu'nda feci bir zincirleme trafik kazası meydana geldi. Kazanın yaşandığı adres Sakarya Hendek geçişi İstanbul istikameti Esentepe mevkisi oldu.

Edinilen bilgiye göre, aynı istikamette seyreden 4 otomobil çarpıştı.

Kazanın yetkililere bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Anadolu Otoyolu'nda zincirleme trafik kazası! Yaralılar var - Resim : 1

Kazada yaralanan 5 kişi, ambulanslarla Sakarya ve Düzce'deki hastanelere kaldırıldı.

Kaza nedeniyle yolun 2 şeridi trafiğe kapandı. Yaklaşık 2 saat tek şeritten ulaşımın sağlandığı yolda trafik, araçların kaldırılmasının ardından normale döndü.

Afyonkarahisar'da yolcu otobüsü devrildi!Afyonkarahisar'da yolcu otobüsü devrildi!Yurt

Kaynak: Anadolu Ajansı

Anadolu Otoyolu trafik kazası
Günün Manşetleri
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Sırbistan'a geldi
53 şehirde Narkoçelik-43 operasyonu
Tahliye gemileri Mersin'e ulaştı
Teröristlerin sığınağına operasyon düzenlendi
PKK’nın siyasi yapılanmasına operasyon
TBMM’den öğretmenlik mesleği kanunu onayı
Üç İsrail askeri hayatını kaybetti
"Filistin’deki zulüm hepimizin vicdani sorumluluğu"
CKD'den Polonez direnişine destek
As Plastik işçilerine Vatan Partisi'nden destek
Çok Okunanlar
Ormanlık alanda saldırı: Kimliği belirsiz kişiler dayı ve yeğeni öldürdü Ormanlık alanda saldırı: Kimliği belirsiz kişiler dayı ve yeğeni öldürdü
Florida'yı yerle bir eden Milton Kasırgası Florida'yı yerle bir eden Milton Kasırgası
Tahliye gemileri Mersin'e ulaştı Tahliye gemileri Mersin'e ulaştı
Afyonkarahisar'da yolcu otobüsü devrildi! Afyonkarahisar'da yolcu otobüsü devrildi!
Türkiye’den tepki: İsrail’in BM güçlerine saldırısını kınıyoruz Türkiye’den tepki: İsrail’in BM güçlerine saldırısını kınıyoruz