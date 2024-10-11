Anadolu Otoyolu'nda zincirleme trafik kazası! Yaralılar var
Anadolu Otoyolu'nun Sakarya geçişinde zincirleme trafik kazası meydana geldi. 4 aracın karıştığı kazada 5 kişi yaralandı.
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Anadolu Otoyolu'nda feci bir zincirleme trafik kazası meydana geldi. Kazanın yaşandığı adres Sakarya Hendek geçişi İstanbul istikameti Esentepe mevkisi oldu.
Edinilen bilgiye göre, aynı istikamette seyreden 4 otomobil çarpıştı.
Kazanın yetkililere bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Kazada yaralanan 5 kişi, ambulanslarla Sakarya ve Düzce'deki hastanelere kaldırıldı.
Kaza nedeniyle yolun 2 şeridi trafiğe kapandı. Yaklaşık 2 saat tek şeritten ulaşımın sağlandığı yolda trafik, araçların kaldırılmasının ardından normale döndü.
Kaynak: Anadolu Ajansı