Anadolu Otoyolu'nun o bölümü trafiğe kapatılıyor! Valilik yarın saat 08.00 diyerek uyardı

Anadolu Otoyolu'nun Muallimköy ile Doğu Hereke kavşakları arasındaki güney yolu (Ankara istikameti), üstyapı onarım ve yenileme çalışmaları nedeniyle trafiğe kapatılacak. Kapatma süresince ulaşım alternatif olarak D-100 kara yolu ile Kuzey Marmara Otoyolu'ndan sağlanacak.

Yağmur Biçen Kaplan Yağmur Biçen Kaplan
Anadolu Otoyolu'nun o bölümü trafiğe kapatılıyor! Valilik yarın saat 08.00 diyerek uyardı
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Valilikten yapılan açıklamaya göre, Anadolu Otoyolu'nun Gebze ve İzmit kavşakları üstyapı iyileştirme ile onarım işi devam ediyor. Bu kapsamda Muallimköy ile Doğu Hereke kavşakları arasındaki bölümde, güney yolda üstyapı onarım ve yenileme çalışmaları gerçekleştirilecek.

Kapatılacak Yollar Ve Alternatif Güzergahlar

Çalışmalar kapsamında trafik akışında yapılacak düzenlemeler şu şekildedir:

İstanbul-Ankara Yönü: Anadolu Otoyolu'nun İstanbul-Ankara yönü trafiğe kapatılarak, trafik akışı Muallimköy Kavşağı'ndan D-100 kara yolu ve Kuzey Marmara Otoyolu'na yönlendirilecek.
Muallimköy Kavşağı Girişleri: D-100 kara yolu ile Kuzey Marmara Otoyolu'ndan gelip, Anadolu Otoyolu Muallimköy Kavşağı Ankara yönüne girişler kapalı olacak. Bu istikamete gitmek isteyen araçlar öncelikle D-100 kara yolunu kullanabilecek.
Osmangazi Köprüsü Bağlantısı: Muallimköy Kavşağı'nda, Osmangazi Köprüsü istikametinden gelip, Anadolu Otoyolu Ankara yönüne bağlanan kol da trafiğe kapatılacak. Sürücüler, D-100 kara yolundan Ankara istikametine gidebilecek.
Dilovası Gişeleri: D-100 kara yolundan Anadolu Otoyolu Dilovası Gişeleri Ankara yönüne girişler de kapalı olacak.

Çalışmalar 24 Saat Esasına Göre Yürütülecek

Valilik, söz konusu üstyapı onarım ve yenileme çalışmalarının yarın saat 08.00'de başlayacağını bildirdi. Sürücülerin mağduriyet yaşamaması adına çalışmaların 24 saat esasına göre kesintisiz olarak yürütüleceği açıklandı.

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