Anadolu Üniversitesi en önemli ziyaretçilerini ağırladı! Tarım işçisi çocuklar unutulmaz bir gün yaşadı

Bakanlıktan önemli görülen projelerden olan “Mevsimlik Tarımda Çocuk İşçiliğinin Önlenmesi” projesi çalışmaları çerçevesinde, Eskişehir’de bulunan çocuk tarım işçileri, Anadolu Üniversitesi’ni ziyaret etti.

Anadolu Üniversitesi en önemli ziyaretçilerini ağırladı! Tarım işçisi çocuklar unutulmaz bir gün yaşadı

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Çalışma Genel Müdürlüğü ile Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO) Türkiye Ofisi iş birliğinde yürütülen, Genç Hayat Vakfı’nın uygulama ortağı olduğu “Mevsimlik Tarımda Çocuk İşçiliğinin Önlenmesi” projesi çalışmaları çerçevesinde, Eskişehir’de bulunan çocuk tarım işçileri, Anadolu Üniversitesi’ni ziyaret etti.

Genç Hayat Vakfı Proje Koordinatörü Buse Özdelice ve Eğitim Saha Koordinatörü Velat Çoğaç öncülüğünde çocuklar, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Hukuk Fakültesi, Üniversite Rektörlüğü, Kütüphane ve Çağdaş Sanatlar Müzesi’ni ziyaret etti. Kampüs turu yapan çocuklar üniversite yemekhanesinde öğle yemeği yedi.


ÇOCUKLARIN HAYATLARINA DOKUNDULAR!


Proje Koordinatörü Buse Özdelice, projenin amaç ve hedeflerine değinerek şunları aktardı:

- 2021 yılında bu projeyi yürütmeye başladık. Projenin kültür gezileri, üniversite gezileri, spor aktiviteleri, hijyen ve sağlık eğitimleri gibi aktiviteleri mevcut. Millî Eğitim Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı, Kültür ve Turizm Bakanlığı, Gençlik ve Spor Bakanlığı, valilikler, kaymakamlıklar ve il/ilçe müdürlükleri de bahsedilen aktiviteleri gerçekleştirmek için projeye destek oluyorlar. Bugün çocuklarımızla Anadolu Üniversitesini gezdik. Çocuklarımız üniversite yaşamını yerinde gözlememle fırsatı buldular. Başta Anadolu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fuat Erdal olmak üzere tüm Anadolu Üniversitesi ailesine teşekkür ediyoruz.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

# Eskişehir # Anadolu Üniversitesi # tarım işçisi # çocuklar
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