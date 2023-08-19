Anadolu Üniversitesi en önemli ziyaretçilerini ağırladı! Tarım işçisi çocuklar unutulmaz bir gün yaşadı

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Çalışma Genel Müdürlüğü ile Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO) Türkiye Ofisi iş birliğinde yürütülen, Genç Hayat Vakfı’nın uygulama ortağı olduğu “Mevsimlik Tarımda Çocuk İşçiliğinin Önlenmesi” projesi çalışmaları çerçevesinde, Eskişehir’de bulunan çocuk tarım işçileri, Anadolu Üniversitesi’ni ziyaret etti.

Genç Hayat Vakfı Proje Koordinatörü Buse Özdelice ve Eğitim Saha Koordinatörü Velat Çoğaç öncülüğünde çocuklar, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Hukuk Fakültesi, Üniversite Rektörlüğü, Kütüphane ve Çağdaş Sanatlar Müzesi’ni ziyaret etti. Kampüs turu yapan çocuklar üniversite yemekhanesinde öğle yemeği yedi.



ÇOCUKLARIN HAYATLARINA DOKUNDULAR!



Proje Koordinatörü Buse Özdelice, projenin amaç ve hedeflerine değinerek şunları aktardı: