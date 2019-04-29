Karadeniz Dağları’ndan Akdeniz platolarına, doğu yaylalarından Ege sahil boylarına Anadolu’nun biyoçeşitliliği kitabı İzmir’de görücüye çıktı. Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, tohum gen bankasında yaklaşık 120 bin tohum örneğini, arazi gen bankasında ise 10 bin civarında canlı örneğin korunduğunu söyledi.

Türkiye birçok biyoçeşitliliğe ve ekosistemlere ev sahipliği yapıyor. Türkiye’nin ekosistemleri ve biyoçeşitliliği yüzyıllardır Andaolu’daki sürdürülebilir tarımsal uygulamaların ve gıda güvenliğinin temelini oluşturuyor.



Ülkenin genetik kaynaklarını ve sürdürülebilir kalkınmaya katkı sunmak için Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü ve Tarım ve Orman Bakanlığı işbirliği ile “Türkiye’nin biyoçeşitliliği” kitabı hazırlandı. Kitap İzmir’de tanıtıldı.



Kitap tanıtımında konuşan Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Türkiye’nin Avrupa'daki en az kirli habitatları arasında yer aldığı söyledi.



Bakan Pakdemirli, koruma altına alınan türlerle de ilgi rakamlar verdi.



Avrupa kıtasının tamamında bulunan tür sayısı 12 bin 500 civarındayken ülkemizde tanımlanmış tohumlu bitki türü sayısı 9 binin üzerinde. Tür ve tür altı takson sayısı ise 11 bin civarında.





HABER-KAMERA: AKIN KARA

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