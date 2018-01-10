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Anahtarı üzerinde unuttuğu otobüsü çalındı

İZMİT'te, sürücüsünün temizlik yaptıktan sonra üzerinde anahtarını unuttuğu özel halk otobüsü çalındı

Anahtarı üzerinde unuttuğu otobüsü çalındı
İZMİT'te, sürücüsünün temizlik yaptıktan sonra üzerinde anahtarını unuttuğu özel halk otobüsü çalındı.

Sürücü, ticari taksi ile peşine düştüğü aracın önünü keserken, çalan kişi koşarak kaçtı.

Olay, İzmit Şehirlerarası Otobüs Terminali'nde meydana geldi. Körfez-İzmit hattında çalışan Kazım Bozkurt, 41 B 1512 plakalı özel halk otobüsünü terminalde temizledi.

Kazım Bozkurt anahtarı aracın üzerinde bırakarak çevrede dolaşmaya başladı. Bu sırada bir kişi aracı çalıştırarak çaldı.

Otobüsün çalındığını gören Kazım Bozkurt, hemen bir taksiye binerek aracın peşine düştü. İzmit Turan Güneş Caddesi üzerinde aracı yakalayan şoför, taksiyle önünü kesti.

Bu sırada direksiyondaki hırsız, hızla araçtan inerek koşarak olay yerinden kaçtı.

Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

Kaynak: DHA
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