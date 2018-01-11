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Anaokulu çalışanı uyuşturucudan tutuklandı

Fethiye ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

Anaokulu çalışanı uyuşturucudan tutuklandı

Muğla'nın Fethiye ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

Fethiye Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, bir anaokulunda hizmetli olarak çalışan T.Ç'nin (34) uyuşturucu madde ticareti yaptığını belirledi.

T.Ç'nin Karaçulha Mahallesi'ndeki evine düzenlenen operasyonda farklı yerlere saklanmış 6 parça halinde 26 gram esrar ile 63 uyuşturucu hap ele geçirildi.

Uyuşturucu satışından elde edildiği anlaşılan 2 bin 50 lira ve 40 İngiliz paunduna el konuldu.

Gözaltına alınan T.Ç. emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece "uyuşturucu madde ticareti yapmak" iddiasıyla tutuklandı.


Kaynak: AA
Etiketler; #tutuklama #uyuşturucu operasyonu #fethiye #muğla
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