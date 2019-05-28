banner1005
Dev şirkete baskın
Dev şirkete baskın
O davaya yayın yasağı
O davaya yayın yasağı
Usta isim hayatını kaybetti
Usta isim hayatını kaybetti
Ulusal Kanal Canlı Yayını
Ulusal Kanal Canlı Yayını

Anaokulu öğrencileri "pazarcı" oldu

Samsun'da bir anaokulunun öğrencileri, gelenekleri yaşatmak ve hayatı öğrenmek için semt pazarında sebze ve meyve sattı.

Anaokulu öğrencileri "pazarcı" oldu

Atakum ilçesindeki semt pazarında Halide Edip Adıvar Anaokulu öğrencileri için "pazar yeri etkinliği" düzenlendi.

 Bu yıl altıncısı düzenlenen etkinlikte okulun 230 öğrencisinden bazıları pazarcı, bazıları zabıta görevlisi oldu. Pazarcı kıyafeti ve yöresel kıyafet giyen minik pazarcılar satış yaparken büyükleri aratmadı. Minik öğrenciler, pazarda meyve sebze ile kuru gıdalar satmaya çalıştı. 

Okul müdürü Sema Ateş, AA muhabirine yaptığı açıklamada çocuklara paylaşmayı, dostluğu ve arkadaşlığı pazar yerinde anlatmaya çalıştıklarını söyledi.

"Amacımız çocuklarımıza paylaşmayı, dayanışmayı, kaynaşmayı ve birbiriyle ilişkileri öğretebilmek." diyen Ateş, öğrencilerin pazar satışından elde ettikleri gelirle yıl sonu etkinliği düzenleyeceklerini de sözlerine ekledi.


Kaynak: AA
Etiketler; #samsun
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.