Borçka Devlet Hastanesinde anestezi teknisyeni olarak görev yapan Enes Parlak, hastanedeki odasında ölü bulundu

Artvin Borçka Devlet Hastanesinde anestezi teknisyeni olarak görev yapan Enes Parlak, hastanedeki odasında ölü bulundu.



Edinilen bilgiye göre, Parlak'ın (26), uzun süre odasından çıkmaması üzerine mesai arkadaşları içeri girdi. Parlak'ın yerde hareketsiz yattığını gören arkadaşları durumu acil servis ekiplerine ve hastane yönetimine bildirdi.



Doktorlar kontrollerinde Parlak'ın öldüğünü belirledi.



Parlak'ın cesedi, hastane morgunda yapılan otopsi sonrası ailesine teslim edildi.



Nişanlı olan ve evlilik hazırlığı yaptığı öğrenilen Parlak'ın, yarın Gümüşhane'nin Torul ilçesinde toprağa verileceği belirtildi.



Enes Parlak'ın ölüm sebebinin otopsinin sonucu belirleneceği bildirildi.