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Angus kaçtı onlar kovaladı

Hatay'da, İskenderun Limanı'ndan kaçan angus, kent merkezini birbirine kattı. Angus çevredekilere ve onu yakalamaya çalışanlara zor anlar yaşattı. Olayda 1 çocuk yaralandı.

Angus kaçtı onlar kovaladı

İskenderun Limanı'nda gemiden indirilişi sırasında kaçan angus, bir anlık dikkatsizlik sonucu ilçe merkezine girdi.

Araç trafiğinin yoğun olduğu caddelerde koşturan angus, caddede bulunan birçok araca da zarar verdi.

İhbar üzerine İskenderun Belediyesi yetkilileri işlek caddelerde tehlikeli bir şekilde dolaşan angusun peşine düştü.

Görevliler ara sokaklarda sıkıştırdılar ve durdurabilmek için defalarca uyuşturucu iğne attılar.

İğnelerin etkisiyle bir süre sendeleyen angusun, kaçmaya devam etti.

Burada çarptığı bir çocuğu yaralayan angus bu sefer uyuşturucu iğneye direnemedi ve yakalandı.

Angus, iş makinesiyle bulunduğu yerden alınarak limana götürüldü.

Etiketler; #hatay #angus
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