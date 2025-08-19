Ani sağanak yağış uyarısı! Meteoroloji o şehirleri tek tek açıkladı
Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), 20 Ağustos Çarşamba günü için yeni hava durumu raporunu yayımladı. Buna göre, Türkiye’nin bazı bölgelerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış etkili olacak.
Yayınlanma:
Marmara’nın batısı, Karadeniz kıyıları ve İç Anadolu’nun bazı kesimleri yağışlı geçecek. MGM’den yapılan açıklamada, ani sağanakların ulaşımda aksamalara ve kısa süreli su baskınlarına neden olabileceği uyarısı yapıldı.
YAĞIŞ BEKLENEN İLLER
Edirne 🌧️
Kırklareli 🌧️
Tekirdağ 🌧️
İstanbul (yerel sağanak) 🌦️
Çankırı 🌦️
Bolu (güney ve doğu ilçeleri) 🌦️
Samsun 🌧️
Trabzon 🌧️
Rize 🌧️
Ordu 🌧️
DİĞER BÖLGELERDE HAVA NASIL OLACAK?
Yağış beklenmeyen illerde hava genellikle az bulutlu ve açık olacak. İç ve güney bölgelerde ise sıcaklıklar mevsim normallerinin üzerinde seyretmeye devam edecek.
Meteoroloji, özellikle Karadeniz kıyıları ve Marmara’nın batısında yaşayan vatandaşları ani sağanaklara karşı dikkatli olmaya çağırdı.