Anıtkabir'e Özel Bayrak Değişim Töreni

Çok özel bir töreni ekranlarınıza getirelim. Anıtkabir'de dalgalanan ve gönderden hiç indirilmeyen bayrak nasıl değiştiriliyor hep birlikte izleyelim.

Anıtkabir'e Özel Bayrak Değişim Töreni

Anıtkabir'in Çankaya girişindeki 33,5 metre uzunluğundaki bayrak direğinde bulunan Türk bayrağının gönderden indirilmeden değiştirilmesi uygulaması sadece Anıtkabir'de yapılıyor.

Hava şartları nedeniyle yıpranan bayrağın değişimi için, "tören mangası" özel kilitli odada muhafazasında tutulan bayrağı tören alanına götürüyor.

Gönderdeki bayrak dalgalanmaya devam ederken diğer bayrak direğe takılıyor.

Tören mangası tarafından selam durulmasının ardından yeni bayrak göndere çekiliyor. İki bayrağın gönderde bir süre birlikte yer almasının ardından yıpranan bayrak direkten indiriliyor. Böylece Türk bayrağının değişimi gönderden hiç indirilmeden yapılıyor.

Türk bayrağı değiştirilirken, iki bayrak kullanılıyor gönderdeki bayrağın hiç inmemesi sağlanıyor

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