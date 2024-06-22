Anız yangınında bilanço ağırlaşıyor



Diyarbakır ve Mardin'de çıkan anız yangının bilançosu ağırlaşıyor. Hayatını kaybedenlerin sayısı 12'ye yükseldi.



İçişleri Bakan Yardımcısı Münir Karaloğlu bölgeye gitti. CHP ve Dem Parti'nin yangına geç müdahale edildi iddialarını çürüttü.



Yangından geriye kül olmuş araziler kaldı.



Rüzgarın etkisiyle büyüyen yangın hayvanlara da zarar verdi. Bakan telef olan hayvan sayısını açıkladı.



Yangının henüz çıkış nedeni belli değil, bakan sosyal medyada dolaşan bilgilere itibar edilmemesi gerektiğini söyledi.



Yaraların sarılması için Diyarbakır Valiliğine 3 milyon, Mardin Valiliğine de 2 milyon lira acil yardım ödeneği gönderildi.