İzmir'de ani nefes darlığı şikayetiyle kaldırıldığı hastanede anjiyo sırasında kalbi duran 47 yaşındaki Özkan, bir saat süren kalp masajıyla hayata döndürüldü

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İzmir'de ani nefes darlığı nedeniyle rahatsızlanarak hastaneye kaldırılan Aydın Özkan'ın duran kalbi, sağlık ekiplerinin bir saat süren kalp masajı sayesinde yeniden çalıştırıldı.



İzmir Kuzey Bölgesi Genel Sekreterliğinden yapılan açıklamaya göre, Gaziemir ilçesindeki evinde rahatsızlanan 47 yaşındaki Özkan'a 112 Acil Sağlık ekipleri müdahale etti.



Sağlık Bakanlığı Sağlık Bilimleri Üniversitesi Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan Özkan'ın kalp krizi geçirdiğini tespit eden sağlık ekipleri, anjiyo sırasında hastanın kalbi durunca kalp masajına başladı.



Özkan'a bir saat boyunca kalp masajı yapan ve müdahalenin ardından tıkalı 2 damarını değiştiren sağlık ekibi, hastayı yeniden hayata döndürdü.



Kardiyoloji Uzmanı Dr. Selim Ekinci, acilen anjiyoya aldıkları hastanın kalbi durunca kalp masajı uygulanmaya başlandığını belirtti.



Hastanın kalp damarlarının tıkalı olduğunun görülmesi üzerine Kalp Damar Cerrahisi Bölümü'nden Op. Dr. Mine Tavlı Yılmaz’ın da anjiyo ünitesine gelerek kalp masajına devam ettiğini anlatan Ekinci, şöyle konuştu:



"Hastanın kalbine intraaortik balon pompası denen bir cihaz takıldı. Kısa bir an kalbi yeniden atmaya başlayan Özkan'ın baypas ameliyatına alınmasına karar verdik. Kalp masajına devam edilerek ameliyathaneye çıkartılan ve ameliyat masasında da masaja devam edilen hastanın tıkalı olan iki damarına baypas ameliyatı yaptık. Zorlu sürecin ardından hayata yeniden dönen Özkan, hastaneden taburcu edildi."



"Etkili müdahale hayatını kurtardı"

Ameliyatı gerçekleştiren Yılmaz da ameliyat sonrası hastanın sorun olmadan uyandığını söyledi.



"Her şey yolunda gitti. Hastamızı yoğun bakıma aldık. Burada akciğerlerinden kaynaklı bir oksijen sorunu yaşadı." ifadelerini kullanan Yılmaz, şunları kaydetti:



"Onu da göğüs hastalıkları uzmanlarıyla müdahale ederek düzelttik. Dört gün sonra servise aldığımız hastamızı, sekizinci günde de hiçbir kalıcı hasar oluşmadan sağlıklı bir şekilde taburcu ettik. Aydın Bey çok şanslıydı ki kalbi dışarıda değil, hastanede durdu ve bizler anında müdahele ederek çok etkili bir şekilde bir saat boyunca kalp masajı yaptık. Bir saat aslında çok uzun bir süre ve ameliyattan çıkamayabilirdi.



Hastanın genç olması, anında ve etkili müdahale hayatını kurtardı."



"Hastayı kaybediyoruz' dediklerini duydum"

Sağlığına kavuşan Aydın Özkan da ani nefes darlığı sonrasında hastaneye götürülürken ambulansta sağlık görevlilerinin 'Hastayı kaybediyoruz.' dediklerini duyduğunu belirterek, "Daha sonra gözümü yoğun bakımda açtım. Çok zorlu bir süreç geçirmişim. Mine Hocam ve ekibine sonsuz teşekkür ediyorum. Beni ikinci bir hayata bağladılar." diye konuştu.



Yaşadığı olay sonrası sigarayı bıraktığını anlatan Özkan, ailesiyle sağlıklı, mutlu bir yaşam sürmek istediğini dile getirdi.



Özkan’ın eşi Aslı Özkan da eşini yerde nefes almadan yatarken bulduğunu, çığlıklarına koşan komşularının 112 Acil Sağlık ekiplerini aradığını kaydederek, "Eşim benim için hep çok güçlü, hiçbir zaman yıkılmayan bir insandı. Onu o halde görünce ailecek perişan olduk. Hayata döneceğine inanıyordum. Beni hayal kırıklığına uğratmadı. Doktorumuz da bu süreçte bize hep moral verdi. Kendisine ve emek veren tüm çalışanlara çok teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

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