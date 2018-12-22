ANKA Enstitüsü, kuruluşunun üçüncü yılında "ANKA-RA Düşünselleri" adıyla kamuoyuna açık panellere başladı. Enstitü Başkanı Rafet Aslantaş, akademik çerçevede yürüttükleri çalışmaları halkla paylaşmak istediklerini söyledi. "ANKA-RA Düşünselleri"nin ilk paneli "Küreselleşme" başlığı altında yapıldı.

Gündeme ilişkin analizler ve akademik makaleler üreten ANKA Enstitüsü, kuruluşunun üçüncü yılında yeni bir etkinliğe başladı.



Bundan sonra her ay, "ANKA-RA Düşünselleri" adı altında kamuya açık paneller düzenleyecek olan Enstitü, bu yolla halkla etkileşimi arttırmayı hedefliyor.



ANKA Enstitüsü Başkanı Rafet Kağan Aslantaş, panelleri ülke genelinde yaygınlaştırmaya hedeflediklerini söyledi.



"ANKA-RA Düşünselleri"nin ilki Ankara'daki Zülfü Livaneli Kültür Merkezi'nde "Küreselleşme, Çatışmalar ve Aktörler" konusuyla yapıldı.



İlk panelin moderatörü ANKA Enstitüsü Başkan Yardımcısı Engin Öktem, her ay bir panel düzenleyeceklerini kaydetti.



ulusal.com.tr