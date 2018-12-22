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Anka Enstitüsü halka açık panellere başladı

ANKA Enstitüsü, kuruluşunun üçüncü yılında "ANKA-RA Düşünselleri" adıyla kamuoyuna açık panellere başladı. Enstitü Başkanı Rafet Aslantaş, akademik çerçevede yürüttükleri çalışmaları halkla paylaşmak istediklerini söyledi. "ANKA-RA Düşünselleri"nin ilk paneli "Küreselleşme" başlığı altında yapıldı.

Anka Enstitüsü halka açık panellere başladı

Gündeme ilişkin analizler ve akademik makaleler üreten ANKA Enstitüsü, kuruluşunun üçüncü yılında yeni bir etkinliğe başladı.

Bundan sonra her ay, "ANKA-RA Düşünselleri" adı altında kamuya açık paneller düzenleyecek olan Enstitü, bu yolla halkla etkileşimi arttırmayı hedefliyor.

ANKA Enstitüsü Başkanı Rafet Kağan Aslantaş, panelleri ülke genelinde yaygınlaştırmaya hedeflediklerini söyledi.

"ANKA-RA Düşünselleri"nin ilki Ankara'daki Zülfü Livaneli Kültür Merkezi'nde "Küreselleşme, Çatışmalar ve Aktörler" konusuyla yapıldı.

İlk panelin moderatörü ANKA Enstitüsü Başkan Yardımcısı Engin Öktem, her ay bir panel düzenleyeceklerini kaydetti.

ulusal.com.tr

Etiketler; #anka #ANKA Enstitüsü
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