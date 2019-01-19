banner1002
İstanbul hava durumu
İstanbul hava durumu
'Türkiye’nin kaygıları dikkate alınmalı'
'Türkiye’nin kaygıları dikkate alınmalı'
Akdeniz'de 20 göçmenin bulunduğu bot battı
Akdeniz'de 20 göçmenin bulunduğu bot battı
ABD'li generalden çekilme açıklaması
ABD'li generalden çekilme açıklaması

Ankapark ne zaman açılacak?

 "Avrupa'nın en büyük temaparkı" olma özelliğini taşıyan Ankapark'ın 25 Mart'ta açılacağı bildirildi. 

Ankapark ne zaman açılacak?

Ankapark İşletmeleri Genel Müdürü Cem Uzan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, temaparkın açılışı için çalışmalarını hızlandırdıklarını söyledi. 
Parkı görkemli bir organizasyonla 25 Mart'ta açacaklarını bildiren Uzan, "Açılış organizasyonu için teklifler almaya başladık." dedi. 
Güvenlik sertifikalarının, kesin açılış tarihini belirlemede büyük rol oynadığını aktaran Cem Uzan, sertifikasyonlarla ilgili bütün ön yazışmaları ve anlaşmaları tamamladıklarını ifade etti. 

 "Her bir vida, kaynak tek tek kontrol ediliyor"
Ankapark'ta oyuncakların güvenliği açısından akıllarda soru işareti kalmaması için gerekli önlemleri aldıklarını dile getiren Uzan, "Firmalar bize süpervizörlerini gönderiyorlar. Süpervizörler her bir noktayı, vidayı ve kaynağı, bastığı zeminden aracın çıktığı en uç noktaya kadar tek tek kontrol ediyor." diye konuştu. 
Ancak "tamamdır" cevabını aldıktan sonra parkın açılışını gerçekleştireceklerini vurgulayan Cem Uzan, "Bizim için en önemlisi bu sertifikasyonları almak." şeklinde konuştu. 
Uzan, sertifikasyonları aldıktan sonra Almanya merkezli uluslararası denetim firması TÜV'e başvuracaklarını da anlatarak, "Bunları yapmazsanız parkı açamazsınız. Dünya Park Birliği, parkı açmanıza müsaade etmez. Onun dışında da hiçbir sigorta şirketi sizi sigortalamaz ve açamazsınız." ifadelerini kullandı.


Kaynak: AA
Etiketler; #ankapark
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.