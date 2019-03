Başkentte 2019 yerel seçimlerinde yarışacak siyasi partilerin kesin aday listeleri seçim kurullarınca ilan edildi.

Ankara'da 31 Mart 2019 Pazar günü yapılacak Mahalli İdareler Genel Seçimleri'ne katılacak siyasi partilerin il ve ilçe seçim kurullarına sunduğu geçici aday listelerindeki incelemeler tamamlandı.

İtiraz sürecinin sona ermesinin ardından, bağımsız adaylar dahil kesin aday listeleri, il ve ilçe seçim kurullarınca ilan edildi.

Kesinleşen listelere göre, Ankara'da siyasi partilerin belediye başkan adayları şunlar:



VATAN PARTİSİ

Ankara Büyükşehir: Tülin Oygür

Altındağ: Sefa Koçoğlu

Akyurt: Emilhan Güçlü

Ayaş: Hasan Dönmez

Bala: Engin Baybaş

Beypazarı: Filiz Kayaönü

Çamlıdere: Cem Karaca

Çankaya: Fırat Kayaönü

Çubuk: Dursun Keskin

Elmadağ: Yılmaz Şekerbay

Etimesgut: Gülser Bektaş

Evren: Kurtuluş Özgür Yıldız

Güdül: Bahri Erdem

Gölbaşı: Ergül Bezci

Haymana: Abdulkadir Uludağ

Kahramankazan: Aysel Timuroğlu

Kalecik: Timuçin Yarkın

Keçiören: Murat Ünal

Kızılcahamam: Sevim Deligöz

Mamak: Şen Yazgan

Nallıhan: Celal İlhan

Sincan: Perihan Karagöllü

Pursaklar: Agah Kutlu

Şereflikoçhisar: Altay Yücel





Adalet ve Kalkınma Partisi

Ankara Büyükşehir: Mehmet Özhaseki

Akyurt: Hilal Ayık

Altındağ: Asım Balcı

Ayaş: Burhan Demirbaş

Bala: Ahmet Buran

Beypazarı: Tuncer Kaplan

Çamlıdere: Hazım Caner Can

Çankaya: Amber Türkmen

Çubuk: Baki Demirbaş

Elmadağ: Gökhan Küçükçelebi

Evren: Hüsamettin Ünsal

Güdül: Muzaffer Yalçın

Haymana: Özdemir Turgut

Kahramankazan: Serhat Oğuz

Kalecik: Duhan Kalkan

Keçiören: Turgut Altınok

Kızılcahamam: Süleyman Acar

Mamak: Murat Köse

Nallıhan: İsmail Öntaş

Pursaklar: Ayhan Yılmaz

Sincan: Murat Ercan

Şereflikoçhisar: Melih Memiş Çelik

Yenimahalle: Veysel Tiryaki



MHP

Etimesgut: Enver Demirel

Gölbaşı: Ramazan Şimşek

Polatlı: Mürsel Yıldızkaya



CHP

Ankara Büyükşehir: Mansur Yavaş

Çankaya: Alper Taşdelen

Yenimahalle: Fethi Yaşar

Mamak: Adnan Demirci

Etimesgut: Celal Çelik

Ayaş: Ali Başkaraağaç

Elmadağ: Adem Barış Aşkın

Güdül: Sevilay Akyüz

Haymana: Hacı Aysu

Kalecik: Hamza Alper Gümüş

Polatlı: Sami Çay



SAADET PARTİSİ

Ankara Büyükşehir: Mesut Doğan

Akyurt: Yasin Çiftçi

Altındağ: Cemal Sertkaya

Ayaş: Cengiz Zeyrek

Bala: Soner Dalkıran

Beypazarı: İbrahim Demir

Çamlıdere: Mehmet Mermer

Çankaya: Hasan Çıplak

Çubuk: Süleyman Haksever

Elmadağ: Nuri Yurdakul

Etimesgut: Hakan Polat

Evren: Yusuf Yiğiter

Gölbaşı: Halil Adıgüzel

Güdül: Mehmet Avcı

Haymana: Aytekin Yüzer

Kahramankazan: Erol Öztürk

Kalecik: Mustafa Türkmen

Keçiören: Davut Açıkgöz

Kızılcahamam: Sedat Barun

Mamak: Seyit Mehmet Karagülle

Nallıhan: Murat Gür

Polatlı: Nasuh Reşat Ayar

Pursaklar: Muammer Gülap

Şereflikoçhisar: Mutlu Öcal

Yenimahalle: Mehmet Şahin



DSP

Ankara Büyükşehir: Haydar Yılmaz

Akyurt: Hanife Uludağ

Altındağ: Aydın Solhan

Ayaş: Ali Korçeren

Bala: Ejder Onursal

Beypazarı: Mehibe Çakmak

Çubuk: İsmail Hakkı Çetin

Elmadağ: Remzi Işıkdan

Etimesgut: Necati Şeyhoğlu

Evren: Halit Baykal

Gölbaşı: Abdullah Ayan

Güdül: Mustafa Çalışkan

Kahramankazan: Müzeyyen Demirkaya

Kalecik: Yaşar Güner

Keçiören: Kenan Üşenmez

Kızılcahamam: Rana Zengi

Mamak: Ali Türksoy

Polatlı: Mahir Akkar

Pursaklar: Ekrem Avanaş

Sincan: Mahmut Akyol

Şereflikoçhisar: Kenan Seven





İYİ PARTİ

Akyurt: Selami Ünür

Altındağ: Hasan Yalçıntaş

Bala: Necati Deli

Beypazarı: Veysel Ayık

Çamlıdere: Vefa Peçenek

Çubuk: Mustafa Aydos

Gölbaşı: Mahmut Aksoy

Güdül: Nurullah Ünsal

Kahramankazan: Fazıl Köremezli

Keçiören: Güçlü Şenel

Kızılcahamam: Coşkun Ünal

Nallıhan: Abdulfettah Güngör

Pursaklar: Hüseyin Burgaz

Şereflikoçhisar: Ercan Ertürk Alıcı

Sincan: Mehmet Arslan



BÜYÜK BİRLİK PARTİSİ

Sincan: Sabri Öz

Kalecik: Filiz Ulusoy

Çubuk: Hayrettin Bal

Gölbaşı: Serkan Yüksel

Altındağ: Enver Yılmaz

Polatlı: İsmail İlbağa

Etimesgut: Orhan Bozkurt

Akyurt: Lütfü Ercan

Pursaklar: Ebubekir Aktaş







BTP

Ankara Büyükşehir: Mustafa Pak

Altındağ: Haydar Yıldız

Ayaş: Turgut Karadere

Bala: Bayram Güzel

Beypazarı: Aşur Özer

Çamlıdere: Mehmet Ali Türkcan

Çankaya: Murat Özilhan

Çubuk: İzzet Yaşar

Elmadağ: Abidin Uluyol

Etimesgut: Salih Türkyılmaz

Evren: Asım İnce

Gölbaşı: Mehmet Erkul

Güdül: Ömer Kılıç

Haymana: Cevdet Ayık

Kızılcahamam: İhsan Çetin

Kahramankazan: Mahir Ceylan

Kalecik: Zeki Mercan

Keçiören: Mevlüt Emre Vona

Mamak: Hüseyin Kuloğlu

Nallıhan: Rukiye Bıyıklı

Polatlı: Fahri Yılmaz

Pursaklar: Selim Oktay

Sincan: Okan Özgür Özturan

Şereflikoçhisar: Ali Şen

Yenimahalle: Faik Ünal Silier



HDP

Bala: Bülent Akbaş

Çankaya: Filiz Kerestecioğlu

Haymana: Tülay Serbest

Keçiören: Diyadin Fırat

Polatlı: Soner Özalp



DEMOKRAT PARTİ

Çankaya: Abdullah Canbulat

Yenimahalle: Mert Demirhan

Keçiören: Hatice Özkan

Altındağ: Murat Gedikbaş

Kahramankazan: Ali Zafer Topşir

Haymana: Levent Koç

Polatlı: Birol Gökçe

Sincan: Mehmet Can

Mamak: Arif Varmış

Gölbaşı: Volkan Akpınar

Pursaklar: Çağrı Boyacı

Ayaş: Hayri Yorulmaz



TÜRKİYE KOMÜNİST PARTİSİ

Ankara Büyükşehir: Fatma Korur

Keçiören : İsmail Mürşil

Altındağ: Yusuf Şaylan

Sincan: Nadir Bakkal



Bağımsız adaylar

Kesinleşen listelere göre, Ankara'da siyasi partilerin adaylarının yanı sıra Büyükşehir Belediye Başkanlığı için 5 bağımsız aday da yarışacak.

Büyükşehir Belediye Başkanlığı bağımsız adaylar:

Sabit Tekin

Mehmet Cerit

Meriç Meydan

Mehmet Hoşoğlu

Recep Gökyer



Ankara ilçelerindeki bağımsızlar

Mamak:

Ümit Kızılpınar

Mustafa Güner

Altındağ:

Murat Kandemir

Pursaklar:

Cemil Yanık