Ankara Bala’da sel Besi çiftliğini vurdu! 25 küçükbaş hayvan telef oldu

Ankara’nın Bala ilçesine bağlı Derekışla Mahallesi’nde sağanak yağış sonrası meydana gelen sel felaketi, bir besi çiftliğinde büyük zarara neden oldu. Sel nedeniyle 25 küçükbaş hayvan ve çok sayıda tavuk telef oldu. Çiftlikteki ahır, kümes ve garaj da zarar gördü.

“YER GÖK BİR OLDU, NE OLDUĞUNU ANLAYAMADIK”

Çiftliği işleten Erhan Şahin, olay anını şu sözlerle anlattı:



“Hayvanları içeri almıştık. Garajdaki arpayı korumaya çalışıyorduk ki sel bir anda geldi. Araçlarımızı zor kurtardık. Sular kapıdan ve pencereden içeri doldu, hayvanlar üst üste çıktı. Canımıza zarar gelmedi ama maddi zararımız büyük. 25 küçükbaş hayvan ve tüm tavuklar telef oldu. Yaklaşık 500 bin TL zarardayız.”

“DEVLETİMİZDEN ÖNLEM BEKLİYORUZ”

Çiftlik sahibi Mithat Şahin ise, bölgede sık sık sel yaşandığını belirterek önlem çağrısı yaptı:

“Bu tür felaketleri daha önce de yaşadık. Devletimizden set çekilmesini ve dere yatağının düzenlenmesini istiyoruz. Daha büyük bir felaket yaşanmadan çözüm bulunmalı.”

Olay sonrası bölgeye Bala Kaymakamı Ali Yıldırım, jandarma, İlçe Tarım Müdürlüğü, DSİ, ASKİ ve Büyükşehir Belediyesi ekipleri gelerek incelemelerde bulundu. Selin etkili olduğu bölgede hasar tespit çalışmaları ve yol açma çalışmaları sürüyor.