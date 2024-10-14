Ankara Barosu Başkanı belli oldu!

Ankara Barosu 68. Olağan Genel Kurulu'nda mevcut başkan Mustafa Köroğlu, kullanılan 13 bin 315 geçerli oyun 4 bin 344'ünü alarak yeniden Ankara Barosu başkanı seçildi.

SANDIKLAR 17.00'DA KAPANDI

Atatürk Spor ve Sergi Sarayı'nda devam eden genel kurulda, saat 09.00'da başlayan oy verme işlemi, 17.00'de sona erdi.

Oy kullanma işlemi için erken saatlerde kongre salonuna gelen avukatlar yoğunluk oluşturdu.

Kongre merkezi bahçesine gruplar stant açarken başkan adayları da salon girişinde oy kullanacak üyeleri karşıladı.

İŞTE ADAYLAR

Ankara Barosu Başkanlığı için halen başkan olarak görev yapan Demokratik Sol Avukatlar (DSA) tarafından aday gösterilen Mustafa Köroğlu, 100. Yıl Demokratik Sol Avukatlardan (100.Yıl DSA) Bülent Yücetürk, Ankara Barosu Değişim Grubundan Mehmet Zeki Kaplan, Avukat Hakları Grubundan Ebru Dönmez, Mücadeleci Avukatlar Grubundan Coşkun Özgür Piroğlu, Özgürlükçü Çağdaş Avukatlardan Doğukan Tonguç Cankurt, Türk Milliyetçi Avukatlar Grubundan Hakan Erdem ve bağımsız aday İbrahim Akın yarıştı.

Toplam 24 bin 400 avukatın oy kullanma hakkına sahip olduğu seçimlerde, baro başkanının yanı sıra 10 kişilik yönetim kurulu, 5 kişilik disiplin kurulu, 3 kişilik denetleme kurulu ve Türkiye Barolar Birliği delegeliği için 7 isim belirlendi.

GENEL KURUL GERGİN GEÇMİŞTİ

Ankara Barosu 68. Olağan Genel Kurulu olaylı geçmişti. Özgürlükçü Çağdaş Avukatlar (ÖÇAV) grubundan avukatların kadın cinayetlerine tepki göstermek için PKK elebaşı Abdullah Öcalan'ın sözlerini slogan diye atması tansiyonu yükseltmişti. Türk Milliyetçisi Avukatlar Grubu "Baroda terörist istemiyoruz" sloganları ile karşılık vermişti.

Olayın büyümesi üzerine sandalyeler fırlatılmıştı. Bu sırada bir avukat başından hafif yaralanmıştı.