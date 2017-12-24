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Ankara beyaza büründü! 25 Aralık Pazartesi Ankara'da okullar tatil mi?

Ankara'da başlayan yoğun kar yağışı nedeniyle okullar tatil mi sorusunu sorulmaya başlandı. Peki Ankara'da 25 Aralık'ta okullar tatil mi? Hangi illerde okullar 25 Aralık Pazartesi tatil?

Ankara beyaza büründü! 25 Aralık Pazartesi Ankara'da okullar tatil mi?

Ankara'da başlayan yoğun kar yağışı nedeniyle okullar tatil mi sorusunu sorulmaya başlandı. Peki Ankara'da 25 Aralık'ta okullar tatil mi?

Ankara'da başlayan yoğun kar yağışı nedeniyle okullar tatil mi sorusunu sorulmaya başlandı.

Ankara'da 25 Aralık'ta okullar tatil mi? sorusunun yanıtı öğrenci ve veliler tarafından oldukça merak ediliyor.

Meteoroloji'den yapılan açıklamada yarın Ankara'da hava 2 derece olacak.

İşte Ankara'da okullar tatil olacak mı sorusunun yanıtı...

Ankara Valisi Ercan Topaca'dan okullar tatil olduğuna ilişkin bir açıklama gelmedi.

Ercan Topaca'dan açıklama gelince haberimizde olacak.

Ankara Valisi'nin Twitter'dan da takip edebilirsiniz!

25 Aralık Pazartesi hangi illerde okullar tatil?

25 Aralık Pazartesi günü için Ankara Valiliği'nden kar tatili açıklaması gelmedi. Kar yağışının devam ettiği illerin valiliğinden yapılacak kar tatili açıklamalarını sitemizde bulabilirsiniz.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) yayınladığı yurt geneli hava durumu raporunda hafta sonunda kar yağışının bazı illerde etkili olacağı bilgisine yer verilmişti.

ulusal.com.tr

Etiketler; #ankara kar yağışı #ankara okullar tatil mi #okullar tatil
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