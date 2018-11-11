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Ankara'da asayiş uygulaması

Ankara'da huzur ve güven operasyonları kapsamında asayiş uygulaması yapıldı. Motosikletli yunus ekipleri çok sayıda adrese eş zamanlı baskınlar düzenledi. Yol ve kontrol noktalarında da denetleme yapıldı.

Ankara'da asayiş uygulaması

Ankara'daki eğlence mekanlarına asayiş baskını düzenledi.

Ankara Emniyet Müdürlüğü, Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı motosikletli yunus ekipleri, Altındağ'da önceden belirlenen çok sayıda eğlence mekanına eş zamanlı baskın yaptı. 

Ekipler mekanda bulunan yurttaşların kimlikleri ile iş yerlerinin evraklarını kontrol etti. Ayrıca uygulama bölgesinde bir çok şüphelinin kimlik kontrolleri yapıldı.

Emniyet görevlilerinin önceden belirlediği yol kontrol noktalarında da hareketlilik vardı. Ekipler şüpheli araçları durdurarak yurttaşların kimlik bilgilerini sorguladı.

Ayrıca yol kontrol uygulamaları sırasında araçlarda suç unsuru madde olup olmadığı da araştırıldı.

ulusal.com.tr

Etiketler; #Asayiş #ankara
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