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Ankara'da askeri personeli taşıyan servis aracı ile otomobil çarpıştı: 5 yaralı

Ankara'da askeri personeli taşıyan servis aracı otomobille çarpıştı. Kazada 3 asker ve 1 sivil memur ile otomobilde bulunan bir kişi yaralandı.

Ankara'da askeri personeli taşıyan servis aracı ile otomobil çarpıştı: 5 yaralı

Ankara'da askeri personeli taşıyan servis aracı otomobille çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı.

AA muhabirinin edindiği bilgiye göre, Keçiören İlçesi Etlik Caddesi ile Halil Sezai Erkut Caddesi kavşağı kesişiminde meydana gelen kazada, 06 U 8791 plakalı otomobil ile 06 FF 4573 plakalı askeri araç çarpıştı.



Kazada askeri araçta bulunan 1'i sivil memur 4 askeri personel ile otomobilde bulunan 1 kişi yaralandı.

Yaralılar Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.


Kaynak: AA
Etiketler; #ankara #askeri personel #trafik kazası
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