Ankara'da aşure şöleni düzenlendi

Kurbanlar kesildi. Kazanlar kuruldu. Aşureler dağıtıldı.

Ankara'nın Mamak ilçesindeki Hüseyin Gazi Türbesi'nde her yıl olduğu yine anlamlı bir etkinliğe imza atıldı. Muharrem Ayının sona ermesinin ardından aşure etkinliği düzenlendi.

Dualarla başlayan etkinlikte yemek ve aşure dağıtıldı.

Şölende Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar ve Mamak Belediye Başkanı Murat Köse onur konuğu olarak yer aldı. Başkanlar konuşmalarında birlik ve beraberlik mesajı verdi.

Türküler eşliğinde devam eden etkinliğe vatandaşlardan da büyük ilgi vardı.

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