Ankara'da aşure şöleni düzenlendi
Muharrem ayının bitmesinin ardından Ankara'daki Hüseyin Gazi Türbesi'nde aşure şöleni düzenlendi. Yenimahalle ve Mamak Belediye başkanlarının da katıldığı şölene vatandaşların ilgisi yoğun oldu. Gelen misafirlere yemek ve aşure dağıtıldı. Etkinlik boyunca birlik ve beraberlik mesajları verildi.
YURT 15.09.2019, 20:56
Kurbanlar kesildi. Kazanlar kuruldu. Aşureler dağıtıldı.
Ankara'nın Mamak ilçesindeki Hüseyin Gazi Türbesi'nde her yıl olduğu yine anlamlı bir etkinliğe imza atıldı. Muharrem Ayının sona ermesinin ardından aşure etkinliği düzenlendi.
Dualarla başlayan etkinlikte yemek ve aşure dağıtıldı.
Şölende Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar ve Mamak Belediye Başkanı Murat Köse onur konuğu olarak yer aldı. Başkanlar konuşmalarında birlik ve beraberlik mesajı verdi.
Türküler eşliğinde devam eden etkinliğe vatandaşlardan da büyük ilgi vardı.
ulusal.com.tr
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