Başkentte Melike Hatun Camisi'nin açılışı nedeniyle yarın bazı yollar trafiğe kapatılacak.
Ankara Valiliğinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Adnan Saygun Caddesi'ndeki Melike Hatun Camisi'nin ibadete açılışı dolayısıyla Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla yarın tören düzenlenecek.
Etkinlik nedeniyle Adnan Saygun Caddesi, Ordu Sokak, Kosova Sokak, Temiz Sokak, Ayhan Sokak, Çavuş Sokak ve Suluçeşme Sokak, saat 10.00'dan program sona erene kadar çift yönlü araç trafiğine kapalı olacak.
Ankara'da yarın yapılacak olan Melike Hatun Camisi'nin açılışı nedeniyle bazı yollar trafiğe kapatılacak.
Başkentte Melike Hatun Camisi'nin açılışı nedeniyle yarın bazı yollar trafiğe kapatılacak.
ULUSAL KANAL MOBİL UYGULAMASINI İNDİRDİNİZ Mİ?
Ulusal Kanal, 24 saat kesintisiz canlı yayın ve haberlerle
şimdi cebinizde
Android cihazlar için Google Play Store'dan
iOS cihazlar için AppStore'dan indirebilirsiniz.
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.