Ankara'da bin polisin katılımıyla narkotik uygulaması yapıldı. 11 ayrı adrese şafak baskını yapan emniyet güçleri, 10 zanlıyı gözaltına aldı.

Ankara'da önceden belirlenen farklı adreslere baskın yapıldı, zanlılar gözaltına alındı.



Başkent emniyetinin hedefinde uyuşturucu tacirleri vardı.



Altındağ ilçesinde 11 ayrı adrese eş zamanlı baskınlar düzenlendi.



Özel harekât polislerinin de katıldığı narkotik operasyonu hava destekli yapıldı.



10 şüphelinin gözaltına alındığı baskınlarda çok sayıda uyuşturucu madde de ele geçirildi.



Zehir tacirleri sorgulanmak üzere emniyete göürüldü.



Tek operasyon bu değildi. Operasyon oldukça geniş kapsamlıydı.



Başkentte bin polisin katıldığı uygulamalarda 110 ayrı noktada bin 996 kişi ve 563 araç kontrol edildi.





ulusal.com.tr