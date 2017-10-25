Ankara Keçiören'de bir apartman dairesinde çıkan yangında ilk belirlemelere göre 1 kişi hayatını kaybetti, 2'si ağır 4 kişi yaralandı.
DHA'nın haberine göre sabah saatlerinde Keçiören İncirli Mahallesi Mehmet Altanlar Sokak'taki apartman dairesinde yangın çıktı.
İlk belirlemelere göre yangında 1 kişi hayatını kaybetti, 2'si ağır 4 kişi yaralandı.
Yangının doğalgazdan kaynaklandığı belirtilirken itfaiye ekipleri olay yerinden çalışmalarını sürdürüyor
ulusal.com.tr
İlk belirlemelere göre yangında 1 kişi hayatını kaybetti, 2'si ağır 4 kişi yaralandı
Ankara Keçiören'de bir apartman dairesinde çıkan yangında ilk belirlemelere göre 1 kişi hayatını kaybetti, 2'si ağır 4 kişi yaralandı.
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