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Ankara'da bugün okullar tatil mi? (3 Ocak 2018 Perşembe)

Ankara'da soğuk ve karlı hava etkisini gösterirken gözler Ankara Valisi Vasip Şahin'den gelecek açıklamaya çevrildi. Ankara'da bugün okullar tatil edilmezken 3 Ocak 2018 Perşembe günü okullar tatil mi sorusu en çok arananlar arasına girdi

Ankara'da bugün okullar tatil mi? (3 Ocak 2018 Perşembe)

Meteorolojiden alınan bilgiye göre Ankara'da 3 Ocak 2018 Perşembe günü kar yağışı bekleniyor.

Ankara'da geçtiğimiz Çarşamba okulların tatil edilmesinin ardından gözler 3 Ocak 2018 Perşembe gününe çevrildi.

Ankara Valisi Vasip Şahin geçen Çarşamba günü okulları tatil edildiğini duyurmuştu.

Ankara hava durumu
03 Ocak 2019 Perşembe günü yağmurla karışık kar yağışlı sıcaklık 2
04 Ocak 2019 Cuma günü yağmurla karışık kar yağışlı sıcaklık 0 
05 Ocak 2019 Cumartesi günü kar yağışlı sıcaklık -3
06 Ocak 2019 Pazar günü yağış görünmüyor  sıcaklık -5

ulusal.com.tr

Etiketler; #ankara
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sıla - 1 hafta önce
vasip amca ankara yı tatil yap Yeller hep buz arkadaşım düştü kolu kırıldı arabalar açılmıyor persembe de tatil olsun noluuuuur
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mustafa - 1 hafta önce
Abi yarın okullar tatil olsun lütfen tatil ederseniz çok seviniriz????
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şevval - 1 hafta önce
ABİ BEN ANKARADA OTURUYORUM ACABA YARIN 27 ARALIK PERSEMBE OKULARR TATİL Mİ BURAYA ÇOK KARV YAĞDI NE OLUR TATİL YAPIN
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öznur - 1 hafta önce
bu gece hava sıcaklıgı eksilere düsecek sabah buzlanma olacak asıl persembe tatil okun lütfen
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Ozel - 1 hafta önce
TATİL OLSUNN YAW
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M.Ô - 1 hafta önce
İns Perşembe tatil olur buz yollar
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Melek - 1 hafta önce
Lutfen persembe okullar tatil olsun ulasim cok zor oluyor.
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Melih - 1 hafta önce
Lütfen tatil yapın buzda kayıp düştüm nolur tatil olsun servisim geçen hafta kaza yaptı buzlar yüzünden
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