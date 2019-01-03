Ankara'da soğuk ve karlı hava etkisini gösterirken gözler Ankara Valisi Vasip Şahin'den gelecek açıklamaya çevrildi. Ankara'da bugün okullar tatil edilmezken 3 Ocak 2018 Perşembe günü okullar tatil mi sorusu en çok arananlar arasına girdi

Meteorolojiden alınan bilgiye göre Ankara'da 3 Ocak 2018 Perşembe günü kar yağışı bekleniyor.



Ankara'da geçtiğimiz Çarşamba okulların tatil edilmesinin ardından gözler 3 Ocak 2018 Perşembe gününe çevrildi.



Ankara Valisi Vasip Şahin geçen Çarşamba günü okulları tatil edildiğini duyurmuştu.



Ankara hava durumu

03 Ocak 2019 Perşembe günü yağmurla karışık kar yağışlı sıcaklık 2

04 Ocak 2019 Cuma günü yağmurla karışık kar yağışlı sıcaklık 0

05 Ocak 2019 Cumartesi günü kar yağışlı sıcaklık -3

06 Ocak 2019 Pazar günü yağış görünmüyor sıcaklık -5



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