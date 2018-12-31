Meteorolojiden alınan bilgiye göre Ankara'da 31 Aralık Pazartesi kar yağışı bekleniyor.
Ankara'da Çarşamba günü okulların tatil edilmesinin ardından gözler Pazartesi gününe çevrildi.
Ankara Valisi Vasip Şahin Çarşamba günü okulları tatil edildiğini duyurmuştu.
Ankara hava durumu
28 Aralık 2018 Cuma günü hafif kar yağışlı, sıcaklık -2
29 Aralık 2018 Cumartesi günü hafif kar yağışlı, sıcaklık -1
30 Aralık 2018 Pazar günü hafif kar yağışlı, sıcaklık -2
31 Aralık 2018 Pazartesi günü kar yağışlı, sıcaklık 0
01 Ocak 2019 Salı günü hafif kar yağışlı, sıcaklık 1.
ulusal.com.tr
Ankara'da soğuk ve karlı hava etkisini gösterirken gözler Ankara Valisi Vasip Şahin'den gelecek açıklamaya çevrildi. Ankara'da 31 Aralık 2018 Pazartesi günü okullar tatil mi sorusu en çok arananlar arasına girdi
Meteorolojiden alınan bilgiye göre Ankara'da 31 Aralık Pazartesi kar yağışı bekleniyor.