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Ankara'da bugün okullar tatil mi? (31 Aralık 2018 Pazartesi)

Ankara'da soğuk ve karlı hava etkisini gösterirken gözler Ankara Valisi Vasip Şahin'den gelecek açıklamaya çevrildi. Ankara'da 31 Aralık 2018 Pazartesi günü okullar tatil mi sorusu en çok arananlar arasına girdi

Ankara'da bugün okullar tatil mi? (31 Aralık 2018 Pazartesi)

Meteorolojiden alınan bilgiye göre Ankara'da 31 Aralık Pazartesi kar yağışı bekleniyor.

Ankara'da Çarşamba günü okulların tatil edilmesinin ardından gözler Pazartesi gününe çevrildi.

Ankara Valisi Vasip Şahin Çarşamba günü okulları tatil edildiğini duyurmuştu.

Ankara hava durumu
28 Aralık 2018 Cuma günü hafif kar yağışlı, sıcaklık -2
29 Aralık 2018 Cumartesi günü hafif kar yağışlı, sıcaklık -1
30 Aralık 2018 Pazar günü hafif kar yağışlı, sıcaklık -2
31 Aralık 2018 Pazartesi günü kar yağışlı, sıcaklık 0
01 Ocak 2019 Salı günü hafif kar yağışlı, sıcaklık 1.


ulusal.com.tr

Etiketler; #ankara
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sıla - 4 gün önce
vasip amca ankara yı tatil yap Yeller hep buz arkadaşım düştü kolu kırıldı arabalar açılmıyor persembe de tatil olsun noluuuuur
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mustafa - 4 gün önce
Abi yarın okullar tatil olsun lütfen tatil ederseniz çok seviniriz????
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şevval - 4 gün önce
ABİ BEN ANKARADA OTURUYORUM ACABA YARIN 27 ARALIK PERSEMBE OKULARR TATİL Mİ BURAYA ÇOK KARV YAĞDI NE OLUR TATİL YAPIN
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Ozel - 4 gün önce
TATİL OLSUNN YAW
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Melih - 4 gün önce
Lütfen tatil yapın buzda kayıp düştüm nolur tatil olsun servisim geçen hafta kaza yaptı buzlar yüzünden
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M.Ô - 4 gün önce
İns Perşembe tatil olur buz yollar
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Melek - 4 gün önce
Lutfen persembe okullar tatil olsun ulasim cok zor oluyor.
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öznur - 4 gün önce
bu gece hava sıcaklıgı eksilere düsecek sabah buzlanma olacak asıl persembe tatil okun lütfen
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