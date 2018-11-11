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Ankara'da eğlence mekanlarında asayiş uygulaması yapıldı

Motosikletli yunus ekipleri, Ankara'nın Altındağ ilçesinde umuma açık eğlence mekanları ve yol kontrol noktalarında denetimlerde bulundu.

Ankara'da eğlence mekanlarında asayiş uygulaması yapıldı

Motosikletli yunus ekipleri, Ankara'nın Altındağ ilçesinde umuma açık eğlence mekanları ve yol kontrol noktalarında denetimlerde bulundu.

Ankara Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı motosikletli yunus ekipleri, Altındağ'da belirlenen çok sayıda eğlence mekanına eş zamanlı baskın düzenledi.

Ekipler, mekanlardaki kişilerin kimlikleri ile iş yerlerinin evraklarını kontrol etti. Ayrıca uygulama bölgesinde şüpheli kişiler kimlik sorgulamasından geçirildi.

Önceden belirlenen yol kontrol noktalarında ise şüpheli araçları durduran ekipler, kişilerin kimlik bilgilerini sorguladı ve araçlarda suç unsuru madde araması yaptı.


Kaynak: AA
Etiketler; #ankara
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