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Ankara'da eski damat dehşeti: 1 ölü, 1 yaralı

Ankara'da eski eniştesi Ercan K., tarafından açılan ateş sonucu ağır şekilde yaralanan Taner Çelik de kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamaoı. Böylece saldırıdan ölenlerin sayısı 2'ye yükseldi.

Ankara'da eski damat dehşeti: 1 ölü, 1 yaralı

Ankara'da eski eniştesi Ercan K., tarafından açılan ateş sonucu ağır şekilde yaralanan Taner Çelik de kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Böylece saldırıdan ölenlerin sayısı 2'ye yükseldi.

ANKARA VALİLİĞİ'NDEN OLAYLA İLGİLİ AÇIKLAMA
Bu arada akşam saatlerinde Ankara Valiliği'nden olayla ilgili açıklama yapıldı. Açıklamada "20.12.2017 günü saat 15.30 sularında Altındağ ilçesi Babür Caddesi'nde, aile içi anlaşmazlık sebebiyle meydana gelen silahlı saldırıda, 2 vatandaşımız hayatını kaybetmiş, 1 vatandaşımız ise ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılmıştır. Olayın faili E.K., polis memuru tarafından suç aletiyle birlikte yakalanmıştır. Konuyla ilgili tahkikata başlanmıştır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur." denildi.


Kaynak: DHA
Etiketler; #ankara
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