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Ankara'da gecekondu yangını

Ankara'da bir gecekonduda çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü

Ankara'da gecekondu yangını

Ankara'da bir gecekondu yangın sonucu kullanılamaz hale geldi.

Çankaya ilçesi Yukarı Öveçler Mahallesi 1285. Sokak'ta bir gecekonduda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye sevk edilen itfaiye ekipleri alevleri büyümeden kontrol altına alarak kısa sürede söndürdü.

Yangın başladığı sırada akraba ziyaretinde bulunan ev sahibi Mehmet ve Türkan Bektaş çifti ise durumu öğrenip olay yerine gelerek itfaiye ekiplerinin çalışmasını izledi.

Gecekondunun kullanılamaz hale gelmesine yol açan yangının çıkış nedeni araştırılıyor.


Kaynak: AA
Etiketler; #1285. Sokak #ev yangını #yangın #Yukarı Öveçler Mahallesi
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