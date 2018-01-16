banner965
Milyonlarca kişi kullanıyor! e-Devlet'ten sorgulayabilirsiniz
Milyonlarca kişi kullanıyor! e-Devlet'ten sorgulayabilirsiniz
Japonya'da balon balığı alarmı
Japonya'da balon balığı alarmı
Hükümetten flaş faiz açıklaması
Hükümetten flaş faiz açıklaması
Dolar güne yükselişle başladı
Dolar güne yükselişle başladı

Ankara'da iş yeri yangını

Çankaya'da bir kafede çıkan yangın hasara neden oldu

Ankara'da iş yeri yangını

Ankara'nın Çankaya ilçesinde bir kafede çıkan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Emek Mahallesi 8. Cadde'de üç katlı bir binanın alt katında bulunan kafede henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

Kafeden çıkan yoğun dumanın üst katlara kadar ulaşması üzerine binada oturanları tahliye eden itfaiye ekipleri, iş yerinin camlarını kırarak alevlere müdahalede bulundu.

İş yerinden yükselen dumanları gören çevredeki binalarda oturanlar da yaşadıkları panikle evlerinden dışarı çıktı.

İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kısa sürede söndürülen yangın kafede hasara neden oldu.

Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.


Kaynak: AA
Etiketler; #ankara #kafe #yangın
ULUSAL KANAL MOBİL UYGULAMASINI İNDİRDİNİZ Mİ?

Ulusal Kanal, 24 saat kesintisiz canlı yayın ve haberlerle
şimdi cebinizde

Android cihazlar için Google Play Store'dan
iOS cihazlar için AppStore'dan indirebilirsiniz.

Önceki Haber
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu Kanada'da
Sonraki Haber
İsrail'in demiryolu inşa planı
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.