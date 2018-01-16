Çankaya'da bir kafede çıkan yangın hasara neden oldu

Ankara'nın Çankaya ilçesinde bir kafede çıkan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.



Emek Mahallesi 8. Cadde'de üç katlı bir binanın alt katında bulunan kafede henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.



İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.



Kafeden çıkan yoğun dumanın üst katlara kadar ulaşması üzerine binada oturanları tahliye eden itfaiye ekipleri, iş yerinin camlarını kırarak alevlere müdahalede bulundu.



İş yerinden yükselen dumanları gören çevredeki binalarda oturanlar da yaşadıkları panikle evlerinden dışarı çıktı.



İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kısa sürede söndürülen yangın kafede hasara neden oldu.



Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.