Ankara'da güvenlik güçleri kaçak içki operasyonu yaptı. Operasyonda 22 kişi gözaltına alındı, bin 355 şişe sahte içki ele geçirildi.

Sahte ve kaçak içki satan iş yerleri tespit edildi. Operasyon için düğmeye basıldı. Ankara'da şafak vakti baskınlar yapıldı. Çok sayıda kişi yakalandı, litrelerce sahte içkiye el konuldu.



Ankara Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri başarılı bir operasyona imza attı.



İstihbari çalışma sonucu Yenimahalle, Çankaya, Etimesgut, Keçiören ve Mamak ilçelerindeki 18 iş yerinde sahte ve kaçak içki satışı yapıldığı belirlendi.



Bunun üzerine harekete geçen polis ekipleri, sabahın erken saatlerinde 18 iş yerine eş zamanlı operasyon düzenledi.



Operasyonda, sahte ve kaçak olduğu değerlendirilen bin 355 şişe içki ile 5 litrelik pet şişeler içinde bulunan ve alkollü içki olduğu değerlendirilen 370 litre sıvı madde ele geçirildi.



Olayla ilgili gözaltına alınan ve haklarında adli işlem yapılan şüpheli 22 kişiden 1'i çıkarıldığı mahkemece tutuklanırken diğer 21 şüpheli serbest bırakıldı.



Hakkında gözaltı kararı çıkarılan 2 şüphelinin yakalanması için de çalışma başlatıldı.



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