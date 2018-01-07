Bir tırda yapılan aramada 43 bin paket kaçak sigara ele geçirildi

Ankara'da polis ekiplerince durdurulan bir tırda, 43 bin paket kaçak sigara ele geçirildi.



AA muhabirinin edindiği bilgiye göre, Ankara'ya doğu illerinden kaçak sigara getirileceği bilgisini alan Ankara Emniyet Müdürlüğü İstihbarat Şubesi ekipleri, plakası belirlenen bir tırı takibe aldı.



Samsun yolu girişinde Kaçakçılık Suçları ile Mücadele Şubesi ekiplerince durdurulan tırda yapılan aramada 43 bin paket kaçak sigara ele geçirildi. Tır şoförü H.G gözaltına alındı.