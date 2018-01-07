Sur'da son durum!
Sur'da son durum!
Erzincan'da otomobil devrildi: 2 ölü, 4 yaralı
Erzincan'da otomobil devrildi: 2 ölü, 4 yaralı
Deprem oldu!
Deprem oldu!
Saat 03.30'da yaşandı! Polisler kıskıvrak yakaladı
Saat 03.30'da yaşandı! Polisler kıskıvrak yakaladı

Ankara'da kaçak sigara operasyonu

Bir tırda yapılan aramada 43 bin paket kaçak sigara ele geçirildi

Ankara'da kaçak sigara operasyonu

Ankara'da polis ekiplerince durdurulan bir tırda, 43 bin paket kaçak sigara ele geçirildi.

AA muhabirinin edindiği bilgiye göre, Ankara'ya doğu illerinden kaçak sigara getirileceği bilgisini alan Ankara Emniyet Müdürlüğü İstihbarat Şubesi ekipleri, plakası belirlenen bir tırı takibe aldı.

Samsun yolu girişinde Kaçakçılık Suçları ile Mücadele Şubesi ekiplerince durdurulan tırda yapılan aramada 43 bin paket kaçak sigara ele geçirildi. Tır şoförü H.G gözaltına alındı.


Kaynak: AA
Etiketler; #Başkentte kaçak sigara operasyonu
Önceki Haber
Güney Marmara'da bahar havası
Sonraki Haber
Sarıkamış şehitleri anılıyor
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.