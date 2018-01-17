Altındağ'da kamyonetin otomobille çarpışması sonucu meydana gelen kazada 4'ü ağır 7 kişi yaralandı

Ankara'nın Altındağ ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 4'ü ağır 7 kişi yaralandı.



Uğur K'nin kullandığı 06 BU 1537 plakalı kamyonet Önder Mahallesi'nde Şehit Rafet Sever Caddesi ile Selçuk Caddesi kesişiminde Serdar K. yönetimindeki 06 LEN 58 plakalı otomobille çarpıştı.



Çarpışmanın şiddetiyle savrulan otomobil yol kenarındaki elektrik direğine çarparak durdu.



Kaza sonrası kamyonet sürücüsü Uğur K. ile aynı araçta bulunan Seyfettin K. ve Muhammet Ç. hafif şekilde yaralanırken, otomobildeki 4 kişi hurdaya dönen araçta sıkıştı.

İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ve 112 Acil Servis ekibi sevk edilirken her iki cadde de ulaşıma kapandı.



Kaza yerine gelen itfaiye ekipleri otomobil sürücüsü Serdar K. ile aynı araçtaki Recep B, Deniz S. ve kimliği henüz belirlenemeyen bir kişiyi uzun süren çalışmanın ardından sıkıştığı yerden çıkardı.



İtfaiye ekiplerinin kurtarma çalışmaları sırasında olay yerine gelen yakınları, gördükleri manzara karşısında sinir krizleri geçirdi.



Yaralılar ambulanslarla Hacettepe, Dışkapı Yıldırım Beyazıt Eğitim ve Araştırma, Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanelerine kaldırıldı.