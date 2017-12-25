Ankara'nın Çubuk ilçesinde sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen çift hayatını kaybetti.
İlçeye bağlı Yakuphasan Mahallesi'nde, Dursun Köksal, birlikte yaşadığı babası İbrahim (83) ve annesi Sırma Köksal'ın (75) uyanmamalarından şüphelenerek odalarına gitti.
Bir süre seslendiği anne ve babasından cevap alamayan Köksal, odaya girmek istedi ancak kapıyı açamadı.
Bunun üzerine Köksal, evin dışından anne ve babasının kaldığı odanın penceresine iskele dayayıp içeri girdi.
Anne ve babasının hareketsiz yattığını gören Dursun Köksal, 112 Acil Servis'i arayarak yardım istedi.
Olay yerine gelen sağlık ekipleri, çiftin sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenerek öldüğünü tespit etti
Ankara'nın Çubuk ilçesinde sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen çift hayatını kaybetti
Ankara'nın Çubuk ilçesinde sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen çift hayatını kaybetti.
ULUSAL KANAL MOBİL UYGULAMASINI İNDİRDİNİZ Mİ?
Ulusal Kanal, 24 saat kesintisiz canlı yayın ve haberlerle
şimdi cebinizde
Android cihazlar için Google Play Store'dan
iOS cihazlar için AppStore'dan indirebilirsiniz.