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Ankara'da kazı çalışması sırasında patlama: Ölü ve yaralılar var

Ankara'nın Altındağ ilçesinde tapu kadastro binası inşaatı için hafriyat çalışmalarının sürdüğü arazide meydana gelen patlamada bir işçi öldü, 3 işçi yaralandı.

Ankara'da kazı çalışması sırasında patlama: Ölü ve yaralılar var

Ankara'nın Altındağ ilçesinde tapu kadastro binası inşaatı için hafriyat çalışmalarının sürdüğü arazide meydana gelen patlamada bir işçi öldü, 3 işçi yaralandı.

AA muhabirinin aldığı bilgiye göre, tapu kadastro binası inşaatı için hafriyat çalışmalarının sürdüğü Gültepe Caddesi'ndeki boş arazide kayaları parçalamak amacıyla kullanılan "jel" tipi patlayıcı kontrolsüz şekilde infilak etti.

Patlamada sahaya patlayıcı döşendiğinden haberi olmadığı öne sürülen ve bugün işe başladığı belirtilen Hayrettin B. hayatını kaybetti, 3 işçi yaralandı.

Olay yerine sağlık ve emniyet ekipleri sevk edildi. Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince hastanelere kaldırıldı.

Polis ekipleri, olay yeri ve çevresinde güvenlik önlemi aldı.

Hayatını kaybeden işçinin cenazesinin çıkarılmasının ardından arazide başka patlayıcı olup olmadığının araştırılacağı öğrenildi. 

Olayla ilgili inşaat firması yetkililerinin, bilgilerine başvurulmak üzere emniyete götürüleceği belirtildi.


Kaynak: DHA
Etiketler; #ankara #kazı çalışması #inşaat #harfiyat #dinamit
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